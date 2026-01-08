DF oferece 766 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quinta-feira (8/1), 766 vagas de emprego em diferentes áreas. A remuneração mais alta chega a R$ 3,5 mil para o cargo de engenheiro civil, em Taguatinga, que exige experiência comprovada e ensino superior completo. Também há vagas para caseiro, com pagamento de R$ 2,5 mil no Lago Sul, além de postos para assistente administrativo e auxiliar de compras, ambos no Guará, com salário de R$ 2.424,40.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O setor varejista concentra o maior número de oportunidades. São 183 vagas abertas para operador de caixa, 165 para repositor de mercadorias, 60 para atendente de padaria, 50 para açougueiro e 30 para atendente balconista, entre outras funções. As chances estão distribuídas por regiões administrativas como Ceilândia, Plano Piloto, Sobradinho, Guará, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Samambaia, com salários que podem chegar a R$ 2.234,96.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todas as vagas incluem benefícios. Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se identifique com as oportunidades disponíveis no dia, o cadastro permanece válido para futuras seleções, já que o sistema cruza automaticamente os perfis com as demandas das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejarem ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).