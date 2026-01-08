Quinta-feira será de céu fechado e chance de chuva isolada em DF

Quinta-feira será de céu nublado e chance de chuva isolada em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

A quinta-feira (8/1) promete um tempo mais fechado em Brasília. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, principalmente à tarde. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 17 °C e máxima de 25°C.

Pela manhã, o céu permanece encoberto, mas sem previsão de chuva. À tarde, as nuvens aumentam e há chance de pancadas rápidas e isoladas, aquelas que chegam de surpresa e passam rápido. À noite, o cenário se repete, com céu carregado e possibilidade de chuva pontual.

A umidade do ar varia entre 60% e 90%, mantendo o clima abafado ao longo do dia. Os ventos sopram de fracos a moderados, sem grandes mudanças no tempo.

Para quem vai sair de casa, a dica é simples: não deixe de carregar o guarda-chuva na bolsa. Mesmo sem previsão de temporais, a instabilidade pode render aquela chuvinha fora de hora, típica do verão no Distrito Federal.