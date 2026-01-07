Chuvarada: clima começa a mudar a partir de hoje, diz Inmet

Inmet explicou que as chuvas intensas são provocadas pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

As chuvas típicas do período chuvoso chegaram com força ao Distrito Federal. Ao longo desta semana, o DF registrou precipitações intensas, com volumes entre 30 mm e até 100 mm, além de ventos que alcançaram 60 km/h, segundo alerta laranja (perigo) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso esteve vigente desde segunda-feira e segue válido até hoje.

As temperaturas variam entre 18°C e 26°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece elevada, entre 70% e 100%. Como consequência, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em nota, o Inmet explicou que as chuvas intensas são provocadas pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). "Esse é um fenômeno característico do período chuvoso, que transporta umidade da região Amazônica para outras partes do país, resultando em precipitação persistente e, em muitos casos, volumosa e intensa", informou o instituto.

Ainda de acordo com o órgão, este é o sétimo episódio de ZCAS desde o início da estação chuvosa e o primeiro de 2026. "Em decorrência desse sistema, foram observados acumulados significativos em várias áreas do Distrito Federal, como aproximadamente 45 mm em Brasília, 78 mm em Brazlândia, 39 mm em Águas Emendadas (Planaltina), 51 mm no Gama e 95 mm no Lago Paranoá", detalhou.

Atualmente, há avisos de nível laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial) para chuva intensa, além de aviso laranja para tempestades. No entanto, a previsão aponta mudança no panorama. "Espera-se que a ZCAS perca força de maneira gradual ao longo do dia de hoje, o que resultará na diminuição expressiva dos volumes de chuva e, consequentemente, na atualização ou no cancelamento progressivo dos avisos emitidos".

Para os próximos dias, a tendência é de melhora. "Com a dissipação da ZCAS, a partir de amanhã, prevê-se predomínio de tempo firme, com abertura de Sol, poucas nuvens, chuva incipiente e elevação das temperaturas máximas", completou.

Transtornos

As chuvas provocaram algumas ocorrências no DF. Na manhã de ontem, por volta das 11h, uma árvore caiu em Planaltina e atingiu a fiação elétrica. O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) realizou o corte e a retirada do tronco e galhos após o desligamento da rede pela concessionária de energia. Não houve vítimas nem danos materiais.

Árvore caiu em Planaltina e atingiu a fiação elétrica (foto: Reprodução/CBMDF)

Outro registro foi um acidente de trânsito após o Buraco do Tatu, na SQN 202, sentido Ponte do Bragueto, por volta das 14h30 de ontem. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou. As equipes do CBMDF realizaram o atendimento, mas o condutor não precisou ser levado ao hospital. A via foi parcialmente interditada e sinalizada durante o socorro.

Em Taguatinga, um buraco se abriu na M Norte, na área comercial, anteontem, devido às fortes chuvas. Moradores sinalizaram o local de forma improvisada com pedaços de madeira e balões. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) isolou a área e informou que uma equipe técnica irá avaliar se o problema foi causado por tubulação rompida ou pelo volume das chuvas. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região.

Orientações

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) orienta a população a não se aproximar nem tocar em materiais condutores de energia elétrica e a permanecer sempre na calçada. Em caso de chuva forte, a recomendação é buscar abrigo, evitar exposição ao tempo, não permanecer debaixo de árvores e manter distância da rede elétrica. Para quem estiver de carro, o interior do veículo é considerado um local seguro, por funcionar como espaço isolado.

