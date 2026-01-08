Três regiões terão corte de energia nesta quinta; veja locais

Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções inesperadas no fornecimento - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Moradores de três regiões administrativas do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica suspenso nesta quinta-feira (8/1) para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede. Os desligamentos programados têm como objetivo garantir a segurança das equipes técnicas e da população.

Na Candangolândia, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h e afetará a QR 04. No mesmo período, o serviço também será suspenso nas quadras QE 1 e QE 30 do Guará. Já em Brazlândia, o fornecimento ficará interrompido das 9h às 15h no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 11.

A concessionária informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia será restabelecida imediatamente, sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções inesperadas no fornecimento. Nessas situações, os consumidores devem entrar em contato pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.