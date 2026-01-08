Locais em Águas Claras ficam sem energia nesta sexta-feira (9)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em alguns pontos de Águas Claras, nesta sexta-feira (9/1), para manutenção da rede, das 9h às 15h. O objetivo do desligamento é garantir a segurança dos profissionais e da população. Serão afetadas as residências dos seguintes endereços: QS 1 e da QS 5.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia.

Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.