InícioCidades DF
MANUTENÇÃO

Endereços de Planaltina ficarão sem energia nesta quarta-feira (7/1)

Fornecimento de energia elétrica será interrompido para serviços de manutenção e melhorias na rede

Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Algumas áreas de Planaltina terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta quarta-feira (7/1) para serviços de manutenção e melhorias na rede. O desligamento está previsto para ocorrer das 10h às 16h e tem como objetivo garantir a segurança das equipes e da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o período, ficarão sem luz a Fazenda Mestre Darmas, na Etapa III, e um trecho da DF-130, na Rua 1, Quadra 1, Lote 19. Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Neoenergia informa ainda que podem ocorrer interrupções não programadas no fornecimento. Nessas situações, os moradores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm atendimento pelo número 0800 701 01 55, com uso de aparelho adaptado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 07/01/2026 07:50
SIGA
x