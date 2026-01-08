Petróleo sobe mais de 3% e fecha no maior nível em duas semanas

Barril do Brent avançou US$ 2,03, alta de 3,4%, e encerrou o dia cotado a US$ 61,99 - (crédito: Petrobras)

Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta quinta-feira (8/1), após dois dias seguidos de queda. Com isso, as cotações fecharam no nível mais alto das últimas duas semanas, em meio à avaliação dos desdobramentos na Venezuela e a preocupações com a oferta de grandes produtores como Rússia, Iraque e Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O barril do Brent avançou US$ 2,03, alta de 3,4%, e encerrou o dia cotado a US$ 61,99. Já o petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, subiu US$ 1,77, ou 3,2%, fechando a US$ 57,76. Foi o maior preço de fechamento do Brent desde 24 de dezembro.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O mercado reagiu, entre outros fatores, à apreensão de dois navios petroleiros ligados à Venezuela no Oceano Atlântico, realizada pelos Estados Unidos na quarta-feira (7). Um dos navios navegava sob bandeira russa.

A medida faz parte da estratégia do governo do presidente Donald Trump de endurecer o controle sobre os fluxos de petróleo na região e aumentar a pressão sobre o governo venezuelano.

Após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar em Caracas no sábado, os EUA intensificaram o bloqueio de embarcações sancionadas que operam de e para a Venezuela, país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O cenário elevou a percepção de risco sobre a oferta global e sustentou a alta das cotações.