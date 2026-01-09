Homem é preso no Gama com mais de 30 tabletes de crack e cocaína

No veículo em que o homem dirigia, foram encontrados mais de 36 tabletes de crack e cocaína - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na noite desta quinta-feira (8/1), um homem foi preso na fronteira do Distrito Federal com Goiás, portando 30 tabletes de crack e seis de cocaína tipo ‘escama de peixe’. O criminoso foi detido em um bloqueio policial no Gama.

Militares da equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram um ponto de bloqueio na rodovia da região. Os policiais abordaram o veículo suspeito e constataram que o condutor tinha passagens por tráfico de drogas.

Com a suspeita por causa das passagens, a equipe realizou uma revista no veículo do indivíduo. Durante o procedimento, os entorpecentes foram encontrados embaixo dos bancos do motorista e do passageiro (dianteiro) e no porta-malas do veículo.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido e conduzido à 20ª DP (Gama) juntamente com o material ilícito e o veículo. Na unidade policial, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.