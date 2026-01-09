Complexo Integrado de Reciclagem do DF será modernizado

"Se não tiver conscientização, continuamos com a qualidade do lixo e reduz o índice de reciclagem", diz vice-governadora - (crédito: Lara Costa/CB/DA Press)

A vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (MDB) assinou, na manhã dessa sexta-feira (9/1), ordem de serviço para início das obras de modernização do Complexo Integrado de Reciclagem do DF. no Pátio da Ferroviário Urbano, Lote 10, no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia). Para o projeto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ajudou no custo, liberando 5,3 milhões.

Além da entrega de novos equipamentos operacionais, Celina assinou um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). Participaram também a Central de Cooperativas (Centcoop) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF).

Durante a cerimônia, Celina enalteceu a importância do incremento da estrutura. “Vai ter uma ampliação e reforma com o maquinário que vai ser instalado aqui, ou seja, será dada uma condição melhor de trabalho”, afirmou.

A vice-governadora ressaltou ainda a importância da educação ambiental. “É preciso fazer o descarte regular do lixo, porque, apesar desse investimento, se não tiver conscientização, continuamos com a qualidade do lixo e reduz o índice de reciclagem”.

Segurança

O superintendente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) Luiz Felipe Cardoso classificou a medida como um avanço para os catadores do DF. “Nossa expectativa é que esses equipamentos otimizem o trabalho dos catadores, aprimorem o processo de reciclagem e gerem mais renda para toda a cadeia de reciclagem, promovendo inclusão social, dignidade e desenvolvimento sustentável”, destacou.

Lucia Ferreira, presidente da Centcoop, reforçou que a iniciativa trará melhoria nas condições de trabalho dos catadores do DF. “Temos estrutura e espaço para isso, queremos que todos os catadores da rede sejam atendidos no endereço de origem, porque nós temos capacidade de recebê-los do trabalho para atender esses catadores que estão aqui”, disse.