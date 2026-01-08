InícioCidades DF
Carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza bombeiros nesta quinta (8/1)

Incêndio ocorreu na Rua 3. Duas viaturas do CBMDF atuaram no combate com água e espuma. Ninguém ficou ferido e as causas do fogo ainda serão apuradas

Carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza bombeiros nesta quinta (8/1) - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza bombeiros nesta quinta (8/1) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (8/1), na Rua 3, em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. 

Após a avaliação do local, os militares isolaram a cena e usaram linhas de mangueira pressurizadas com água e espuma para combaterem o incêndio. Apesar do susto, não houve vítimas. 

O carro ficou aos cuidados do proprietário. Até o momento, não há informações da causa do incêndio. 

Por Ana Carolina Alves
postado em 08/01/2026 11:04
