Carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza bombeiros nesta quinta (8/1)

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (8/1), na Rua 3, em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência.
Após a avaliação do local, os militares isolaram a cena e usaram linhas de mangueira pressurizadas com água e espuma para combaterem o incêndio. Apesar do susto, não houve vítimas.
O carro ficou aos cuidados do proprietário. Até o momento, não há informações da causa do incêndio.
postado em 08/01/2026 11:04