Setor de Autarquias Sul terá desligamento programado de energia

Algumas áreas do Setor de Autarquias Sul (SAS) terão o fornecimento de energia elétrica temporariamente interrompido, neste sábado (10/1). A suspensão é necessária para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica da região.

De acordo com o cronograma, as áreas afetadas serão as quadras 01 e 03 do Setor. O desligamento está previsto para ocorrer entre 9h e 13h. Segundo a concessionária, a medida visa garantir a segurança das equipes de trabalho e dos moradores.

A rede poderá ser reenergizada antes do horário previsto, caso as melhorias sejam concluídas antecipadamente. Em caso de interrupções não programadas em outras regiões, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o atendimento está disponível pelo 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado).