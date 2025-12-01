Árvore cai sobre carro após forte chuva no Plano Piloto nesta segunda (1/12)

Uma árvore caiu sobre um veículo após a forte chuva que atingiu Brasília na noite desta segunda-feira (1º/12). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h40 para atender a ocorrência no Setor de Autarquias Sul, no Plano Piloto, e mobilizou duas viaturas de socorro.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma árvore caída sobre um VW Up branco. Apesar do susto, a condutora estava consciente, orientada e sem ferimentos. A via foi interditada durante o trabalho das equipes para garantir a segurança no atendimento. A Polícia Militar do DF também esteve no local para apoio.
A Defesa Civil emitiu um alerta para a população do DF sobre o risco de chuvas intensas na região. De acordo com o órgão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previu precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.
