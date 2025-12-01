InícioCidades DF
CHUVAS

Árvore cai sobre carro após forte chuva no Plano Piloto nesta segunda (1/12)

Condutora não se feriu e via no Setor de Autarquias Sul precisou ser interditada

Caso ocorreu no Setor de Autarquias Sul - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Caso ocorreu no Setor de Autarquias Sul - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma árvore caiu sobre um veículo após a forte chuva que atingiu Brasília na noite desta segunda-feira (1º/12). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h40 para atender a ocorrência no Setor de Autarquias Sul, no Plano Piloto, e mobilizou duas viaturas de socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma árvore caída sobre um VW Up branco. Apesar do susto, a condutora estava consciente, orientada e sem ferimentos. A via foi interditada durante o trabalho das equipes para garantir a segurança no atendimento. A Polícia Militar do DF também esteve no local para apoio.

A Defesa Civil emitiu um alerta para a população do DF sobre o risco de chuvas intensas na região. De acordo com o órgão, o Instituto Nacional de Meteorologia  (Inmet) previu precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

Veja o video:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/12/2025 21:40
SIGA
x