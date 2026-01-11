Domingo será de calorão e pouca chance de chuvas em Brasília

Bom dia, Brasília! Domingo será de calor e pouca chance de chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Neste domingão (11/1), o Distrito Federal amanheceu com sol entre poucas nuvens, ventos e calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o protagonismo fica para as altas temperaturas, visto que as chuvas, se ocorrerem, devem ser isoladas e rápidas. Isso porque, no momento, não há eventos meteorológicos que estejam interferindo de forma significativa nas condições de tempo do Distrito Federal, que permanecem semelhantes a sábado (10).

Por volta das 3h, o quadradinho registrou mínima de 19,1 ºC, enquanto a máxima deve bater os 30 ºC durante a tarde. Já a umidade deve variar entre 45% e 100%. "A previsão é de uma maior variação de nebulosidade a partir de terça-feira (13), quando as chuvas podem retornar com mais força", explica Rafael Le Masson, meteorologista do Inmet.

Nessa semana, os termômetros devem variar entre 18 ºC e 31 ºC, enquanto a umidade pode bater 100% em praticamente todos os dias. Se for dar um passeio neste domingo, já sabe: protetor solar na pele e — é preciso ser precavido em Brasília — guarda-chuva na bolsa. Bom descanso!

