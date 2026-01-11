Jovem é salvo após se afogar próximo à Ponte JK

O salvamento foi marcado por um intenso trabalho de socorro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem, de identidade ainda não revelada, foi resgatado em estado grave após se afogar na orla da Ponte JK, no Setor de Clubes Sul, na noite deste domingo (11/1).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado às 19h22 e agiu rapidamente. A vítima foi localizada e retirada da água apenas dois minutos após o início das buscas.

O salvamento foi marcado por um intenso trabalho de socorro. Após o resgate, as equipes realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 52 minutos até que os sinais vitais do paciente fossem restabelecidos.

Estabilizado, o homem foi transportado com urgência para um hospital da rede pública. Detalhes do acidente não foram divulgados.