Incêndio atinge veículos perto da orla da Ponte JK e mobiliza bombeiros

Bombeiros combatem incêndio em veículos próximo à orla da Ponte JK - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio em veículos assustou frequentadores da orla do Lago Paranoá, próximo à Ponte JK, no Distrito Federal. As chamas atingiram dois carros estacionados no local, um VW Fox preto completamente em chamas e um Ford Fiesta, também preto, com forte emissão de fumaça, o que gerou intensa fumaça e preocupação entre quem passava pela região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no domingo (22/12), às 15h08, e deslocou duas viaturas para o atendimento da ocorrência. Os socorristas realizaram a segurança da área, com isolamento do perímetro, e iniciaram o combate ao fogo utilizando linhas pressurizadas de água. Um terceiro veículo que estava estacionado nas proximidades foi retirado de forma preventiva, evitando que também fosse alcançado pelas chamas.

Apesar da gravidade do incêndio e da intensidade da fumaça, não houve registro de vítimas. Após o controle da situação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para garantir a segurança do local.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada e ficou responsável pelo registro da ocorrência e pela realização da perícia técnica, que deverá apontar as causas do incêndio nos veículos.