Suspeito é preso na 913 Norte após furtar mochila em padaria

Um homem foi preso na noite deste domingo (11/1) pela Polícia Militar (PMDF), suspeito de cometer furto na região da 913 Norte. A prisão ocorreu após uma ação rápida dos policiais, desencadeada com o apoio da Rede de Vizinhos Protegidos (RVP).
Segundo a PMDF, o crime ocorreu no início da noite, quando o suspeito subtraiu uma mochila que estava sobre a mesa de uma padaria. O proprietário do estabelecimento percebeu o furto e acionou imediatamente o grupo da RVP, que mantém contato direto com a equipe policial da área.
Com base nas informações repassadas, os militares iniciaram buscas e, em menos de 10 minutos, localizaram e abordaram o homem, de 28 anos. No momento da abordagem, ele carregava duas mochilas, sendo que a mochila furtada estava escondida sob outra de cor preta, de sua propriedade.
Dentro do objeto subtraído estavam um notebook, carteira com documentos pessoais e cartões bancários da vítima. Antes de o cartão ser bloqueado, o suspeito chegou a realizar uma compra no valor de R$ 50 utilizando a função de pagamento por aproximação. Outras tentativas de uso foram impedidas após o bloqueio.
O homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde a ocorrência foi registrada. Os pertences foram recuperados e devolvidos ao proprietário.