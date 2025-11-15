InícioCidades DF
CRIME

Dupla é presa após furtar um veículo e pertences no Setor Comercial Sul

Criminosos quebraram vidro do carro para furtar itens pessoas da vítima; um dos homens descumpriu prisão domiciliar

PM recuperou os itens roubados pelos criminosos - (crédito: PMDF/Divulgação)
Dois homens foram detidos após arrombarem o vidro de um carro e furtarem diversos objetos no Setor Comercial Sul, na tarde deste sábado (15/11). O crime ocorreu por volta das 13h30, quando os criminosos aproveitaram a ausência do proprietário para quebrar o vidro do automóvel e levar pertences, entre eles mochilas, roupas, itens pessoais, um notebook e um celular, avaliados em cerca de R$ 5 mil.

A ação foi rapidamente identificada por policiais militares do 1º Batalhão da PMDF, que localizaram os suspeitos ainda com todos os bens roubados. As vítimas reconheceram os objetos e apontaram os homens como autores do furto. Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos presos estava em descumprimento de prisão domiciliar.

A dupla foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde o flagrante foi formalizado. Segundo a PMDF, casos como esse reforçam que furtos em veículos são crimes de oportunidade, facilitados quando objetos de valor ficam expostos dentro dos automóveis.

Criminosos quebraram vidro do veículo para furtar
Criminosos quebraram vidro do veículo para furtar (foto: PMDF/Divulgação)

A corporação orienta os cidadãos a adotarem medidas simples de prevenção, como evitar deixar bolsas e eletrônicos à vista, escolher estacionamentos iluminados e movimentados, garantir que portas e vidros estejam sempre trancados e acionar o 190 diante de qualquer atitude suspeita. Essas práticas, segundo a polícia, ajudam a reduzir ocorrências e fortalecem a segurança coletiva.

DC
Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 15/11/2025 18:26
