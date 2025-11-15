Dupla é presa após furtar um veículo e pertences no Setor Comercial Sul

Dois homens foram detidos após arrombarem o vidro de um carro e furtarem diversos objetos no Setor Comercial Sul, na tarde deste sábado (15/11). O crime ocorreu por volta das 13h30, quando os criminosos aproveitaram a ausência do proprietário para quebrar o vidro do automóvel e levar pertences, entre eles mochilas, roupas, itens pessoais, um notebook e um celular, avaliados em cerca de R$ 5 mil.

A ação foi rapidamente identificada por policiais militares do 1º Batalhão da PMDF, que localizaram os suspeitos ainda com todos os bens roubados. As vítimas reconheceram os objetos e apontaram os homens como autores do furto. Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos presos estava em descumprimento de prisão domiciliar.

A dupla foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde o flagrante foi formalizado. Segundo a PMDF, casos como esse reforçam que furtos em veículos são crimes de oportunidade, facilitados quando objetos de valor ficam expostos dentro dos automóveis.

Criminosos quebraram vidro do veículo para furtar (foto: PMDF/Divulgação)

A corporação orienta os cidadãos a adotarem medidas simples de prevenção, como evitar deixar bolsas e eletrônicos à vista, escolher estacionamentos iluminados e movimentados, garantir que portas e vidros estejam sempre trancados e acionar o 190 diante de qualquer atitude suspeita. Essas práticas, segundo a polícia, ajudam a reduzir ocorrências e fortalecem a segurança coletiva.

