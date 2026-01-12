Plano Piloto e Planaltina terão corte de energia nesta segunda

A concessionária informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto - (crédito: Neoenergia - divulgação)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em áreas do Plano Piloto e de Planaltina nesta segunda-feira (12/1) para a realização de serviços de modernização e melhorias na rede de distribuição. Segundo a concessionária, o desligamento programado é necessário para garantir a segurança das equipes técnicas e da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Plano Piloto, a suspensão do fornecimento ocorrerá das 9h às 10h e atingirá as quadras CLN 102, SQN 102, EQN 102 e 103. Em Planaltina, o desligamento será mais prolongado, das 10h às 16h, abrangendo a Estância Mestre D’Armas IV e V, o Condomínio Mestre D’Armas, além da Quadra 23, Módulo 01, Lote 01.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A concessionária informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Também há a possibilidade de interrupções não programadas em outras regiões.

Em situações de falta de energia sem comunicação prévia, os consumidores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento específico pelo número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.

