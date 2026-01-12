Semana começa abafada e termina com chuva no DF

Bom dia, Brasília! Nesta segunda, dia será de chuvas e tempo abafado - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A semana começa com aquele clima típico de verão no Distrito Federal. Nesta segunda-feira (12/1), os brasilienses podem esperar um dia abafado, com muitas nuvens desde cedo e possibilidade de chuva ao longo do período, especialmente entre a tarde e à noite.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Como proteger a saúde durante o verão chuvoso

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 20 °C nas primeiras horas do dia e máxima que pode chegar aos 30 °C durante a tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 40% e 80%, mantendo níveis confortáveis para o período. O calor, combinado com a umidade, aumenta a sensação de abafamento na capital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



Pela manhã, o céu fica bastante nublado, mas sem previsão de chuva significativa. Já à tarde, o tempo muda: há chance de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, cenário que deve se repetir à noite. Por isso, vale sair de casa com guarda-chuva e redobrar a atenção no trânsito.