Colisão na BR-251 deixa dois feridos em São Sebastião neste domingo

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros de passeio na noite deste domingo (11/1), na altura do km35 da BR-251, no Setor Morro da Cruz, em São Sebastião.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ambos os feridos foram transportados para um hospital da região conscientes e orientados.

Durante o socorro, o trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para garantir a segurança dos socorristas e motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle da via. A dinâmica do acidente ainda será apurada.