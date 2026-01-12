InícioCidades DF
TRÂNSITO

Colisão na BR-251 deixa dois feridos em São Sebastião neste domingo

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ambos os feridos foram transportados para um hospital da região conscientes e orientados

Ambos os feridos foram transportados para um hospital da região conscientes e orientados - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Ambos os feridos foram transportados para um hospital da região conscientes e orientados - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros de passeio na noite deste domingo (11/1), na altura do km35 da BR-251, no Setor Morro da Cruz, em São Sebastião.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ambos os feridos foram transportados para um hospital da região conscientes e orientados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o socorro, o trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para garantir a segurança dos socorristas e motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle da via. A dinâmica do acidente ainda será apurada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 12/01/2026 01:52
SIGA
x