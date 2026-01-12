Agências do trabalhador têm 821 vagas e salários de até R$ 2,8 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda-feira (12/1), um total de 821 vagas de emprego para candidatos que buscam uma colocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e exigência de experiência, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e aprendizes.

A vaga com a maior remuneração é para o cargo de montador instalador de acessórios, com salário de R$ 2,8 mil. São duas oportunidades disponíveis em Sobradinho, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e experiência comprovada. Outra função com destaque salarial é a de cozinheiro de restaurante, que oferece R$ 2,6 mil. Para esse cargo, há três vagas em Vicente Pires, também com exigência de experiência e escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

Entre as oportunidades reservadas a pessoas com deficiência, estão duas vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, na Zona Industrial do Guará. O salário oferecido é de R$ 1.743,69, e não há exigência de experiência anterior, sendo necessário apenas ensino fundamental incompleto.

Os interessados podem participar dos processos seletivos por meio do cadastro do currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo presencialmente a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo no sistema e pode ser utilizado para futuras oportunidades, mesmo que as vagas disponíveis no dia não atendam ao perfil ou interesse do candidato.

