Homem é preso ao tentar matar primo com faca na área rural de Samambaia

Um homem foi preso por tentar matar o próprio primo a facadas, na área rural da DF-180, na altura do quilômetro 2, em Samambaia Norte. De acordo com as informações repassadas pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRural), da Polícia Militar (PMDF) ao chegarem ao local, os policiais encontraram o autor do crime já contido e amarrado por familiares. A medida teria sido tomada para impedir que ele consumasse o homicídio contra o próprio primo, após um desentendimento ocorrido momentos antes.

Testemunhas relataram que a discussão entre os dois evoluiu rapidamente para uma situação de extrema violência, com ameaça iminente à vida da vítima. Durante a intervenção, os policiais constataram que o suspeito estava armado com uma faca, que foi apreendida pela equipe. A vítima, apesar do susto e da gravidade da situação, não sofreu ferimentos fatais graças à rápida ação dos familiares, que conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da PMDF.

Diante dos fatos e com base nos relatos colhidos no local, a equipe policial conduziu o autor, a vítima e a arma branca apreendida à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), responsável pela área. Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade de plantão, que adotou as providências legais cabíveis.

O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil (PCDF), que irá apurar as circunstâncias do desentendimento, a motivação do crime e eventuais responsabilidades adicionais.

Mais violência

Também no domingo, duas pessoas foram baleadas durante uma perseguição policial no Lago Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o chamado foi registrado às 15h37. Ao chegar ao local, a corporação constatou que um dos suspeitos já estava sem vida.

O segundo ocupante do veículo, que também foi atingido pelos disparos, recebeu os primeiros socorros das equipes do CBMDF no local e, em seguida, foi transportado para uma unidade hospitalar da rede pública para avaliação médica e cuidados especializados. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do ferido.

Após o atendimento inicial, a área foi isolada e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou a preservação do local para os trabalhos de perícia. As circunstâncias da perseguição policial e os detalhes que levaram aos disparos ainda serão apurados pelas autoridades competentes. O caso deverá ser investigado pela PCDF.



