Pedestre fica ferido após atropelamento no centro de Ceilândia

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado no centro de Ceilândia, em frente ao Shopping Popular. A vítima, um homem, foi atingida por um veículo de passeio e apresentava escoriações pelo corpo no momento do atendimento. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região para avaliação médica mais detalhada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na segunda-feira (12/1), por volta das 20h15 e enviou duas viaturas de resgate ao local. As equipes realizaram a interdição parcial da via, além do isolamento e da sinalização da área, garantindo a segurança do atendimento.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) também foi acionado para apoiar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente ou as circunstâncias que levaram ao atropelamento.