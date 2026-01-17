Eleições 2026: Saiba como regularizar o título de eleitor

Central de Atendimento ao Eleitor e cartórios eleitorais terão plantões em alguns sábados de fevereiro e março - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A menos de nove meses para o primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, milhares de eleitores do Distrito Federal ainda não regularizaram seus títulos. O prazo para resolver pendências vai até 6 de maio.

Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) mostram que 424.638 eleitores e eleitoras do DF precisam normalizar sua situação. Destes, 149.086 estão sem biometria e 275.552 estão com o título cancelado, isto é, não votaram, não justificaram e não pagaram as multas relativas a três eleições consecutivas, considerando-se cada turno e os pleitos suplementares.

Até o fechamento do cadastro, é possível, além de regularizar a situação eleitoral, tirar o primeiro título de eleitor, solicitar transferência de domicílio eleitoral e atualizar informações cadastrais. No caso do técnico bancário José Cavalcante, 26 anos, a pendência diz respeito à mudança de domicílio. Natural de Teresina (Piauí), o jovem chegou a Brasília no fim do ano passado para assumir uma vaga de concurso público e pretende permanecer na capital, onde também deve votar em outubro. "Mas, para ser sincero, ainda não sei onde nem como faço para transferir o título. Na verdade, lembrei apenas porque fui questionado sobre o assunto", revelou.

Disponibilidade

Segundo Fernando Velloso, porta-voz do TRE-DF, a estrutura de atendimento foi reforçada com a nova Central de Atendimento ao Eleitor na sede do Tribunal e postos em regiões estratégicas como Ceilândia, Gama e o Na Hora da Rodoviária.

"Chamamos a atenção para que a população procure a Justiça Eleitoral quanto antes para evitar possíveis filas no período mais próximo à data de fechamento", alerta. Assim que soube da data de fechamento do cadastro, José tratou de entrar no site no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para averiguar sua situação. "Com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois. Mas o melhor, realmente, é se antecipar", comentou.

Apesar da disponibilidade de serviços digitais, o comparecimento presencial continua sendo obrigatório para casos específicos, como o alistamento eleitoral. Para facilitar o fluxo de serviços, o Tribunal anunciou plantões especiais aos sábados nos dias 7 e 28 de fevereiro e 7 de março, das 9h às 15h, na Central de Atendimento ao Eleitor em Brasília e nos cartórios eleitorais de Sobradinho, Gama, Lago Sul e Ceilândia.

Prejuízos

O maior volume de títulos cancelados se concentra em Ceilândia, o que impacta diretamente os índices de participação política. De acordo com o porta-voz, o cancelamento ocorre principalmente após três ausências consecutivas às urnas sem justificativa. "Ceilândia possui o maior eleitorado do DF e acaba refletindo nesta situação. Assim, na época da votação, existe um reflexo na abstenção", pontua.

Os prejuízos para quem ignora a convocação vão muito além da impossibilidade de votar em 2026. A falta de quitação eleitoral trava a vida civil do cidadão em pontos críticos, como a emissão de passaportes e a posse em concursos públicos. Velloso destaca que o título regular é exigido para situações cotidianas: "A impossibilidade de matrícula em estabelecimentos públicos de ensino e, até mesmo, o recebimento de alguns benefícios sociais do governo federal são restrições que o eleitor pode enfrentar".

Passo a passo para regularização situação eleitoral

Acesse o portal tse.jus.br.

À direita da página, em "Autoatendimento Eleitoral", faça a consulta em "Situação eleitoral", preenchendo os dados requisitados.

Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário fazer a regularização.

Em caso de título cancelado, seguir esses passos: clicar em "Título Eleitoral", opção "6 — Regularize seu título eleitoral cancelado"; preencher o formulário; enviar os documentos solicitados; e anotar o número do protocolo para acompanhar o andamento do pedido.

Em caso de título suspenso, é necessário apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos, como: comunicação do Ministério da Justiça; portaria ou certidão judicial; certificado de reservista, entre outros. Após obter o documento específico, dirija-se ao cartório eleitoral para fazer a regularização.

Se estiver com multas pendentes, o pagamento pode ser feito via "Autoatendimento Eleitoral", e-Título ou no cartório (boleto, Pix ou cartão). O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento.

Biometria: é preciso ir ao cartório eleitoral responsável pelo seu título (onde você vota) para fazer o cadastro biométrico. A coleta é feita durante as operações de alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados ou transferência de domicílio.

Haverá plantões especiais em sábados, nos dias 7 e 28 de fevereiro e 7 de março, das 9h às 15h, na Central de Atendimento ao Eleitor em Brasília e nos Cartórios Eleitorais de Sobradinho, Gama, Lago Sul e Ceilândia. Veja AQUI os endereços.