Autor de série de furtos em carros no Aeroporto JK é preso pela PCDF

Autor está envolvido em dezenas de furtos, segundo a polícia - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 26 anos envolvido em uma série de furtos em carros no estacionamento do Aeroporto de Brasília foi preso na tarde desta terça-feira (13/1) pela Polícia Civil (PCDF).

As investigações foram conduzidas pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), que recebeu dezenas de ocorrências denunciando arrombamentos em carros. Os crimes ocorriam desde dezembro de 2025.

A polícia identificou que o autor praticou, ao menos, 10 arrombamentos. O suspeito tem mais de 18 passagens por furto e roubo e foi preso em flagrante após arrombar fechaduras e vidros de três veículos, dos quais levou pneus de estepe e um aparelho de som.

Ele usava tornozeleira eletrônica desde setembro de 2025, quando ganhou a liberdade provisória. Para cometer os furtos, no entanto, ele armou uma estratégia para bloquear o sinal transmissor do equipamento.

As investigações seguem para localizar um eventual comparsa nos furtos.

