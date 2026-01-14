Brasília tem quarta-feira típica de verão, com chuvas isoladas

A quarta-feira (14/1) será de tempo relativamente estável em Brasília, com nebulosidade variável e chuvas isoladas, cenário característico do verão brasiliense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar da presença de nuvens ao longo do dia, a previsão não indica instabilidades generalizadas.

A temperatura mínima deve ficar em 19°C, mantendo-se estável, enquanto a máxima pode chegar a 28°C, com leve elevação em relação aos últimos dias. A umidade relativa do ar segue alta nas primeiras horas da manhã, podendo alcançar 95%, e tende a cair à tarde, chegando a cerca de 40% nos períodos mais quentes.

Pela manhã, o céu deve apresentar muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, há chance de pancadas rápidas e localizadas, típicas desta época do ano, sem previsão de acumulados significativos.

A orientação é para que a população mantenha atenção pontual em áreas abertas e no trânsito durante as chuvas, mas sem expectativa de grandes transtornos ao longo do dia.