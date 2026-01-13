InícioCidades DF
Motorista de aplicativo é detido após tentar extorquir delegada da PF

Delegada esqueceu um notebook no carro e o motorista pediu R$ 50 para devolver o equipamento

Agentes da Polícia Federal abordaram o motorista e o conduziram à Superintendência da PF - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)
Agentes da Polícia Federal abordaram o motorista e o conduziram à Superintendência da PF

Um motorista de aplicativo foi detido por investigadores da Polícia Federal (PF) na última quinta-feira (8/1), após ser acusado por uma delegada da corporação de tentar extorqui-la. O caso ocorreu depois que a policial esqueceu um notebook no veículo utilizado em uma corrida.

De acordo com as informações, a delegada havia solicitado o transporte do Setor Hoteleiro até o Aeroporto Internacional de Brasília. Após perceber que havia deixado o computador no carro, entrou em contato com o motorista para recuperar o equipamento. O condutor, então, teria solicitado o pagamento de R$ 50 para realizar o deslocamento até o local combinado para a devolução.

A delegada interpretou o pedido como uma tentativa de extorsão, por considerar que o valor solicitado era superior ao custo do trajeto. Diante da situação, ela acionou agentes da Polícia Federal, que abordaram o motorista.

O homem foi conduzido à Superintendência da PF para prestar esclarecimentos. Após isso, ele foi liberado e não chegou a ser preso.

Vitória Torres

Por Vitória Torres
postado em 13/01/2026 22:59
