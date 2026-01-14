Agências do trabalhador oferecem 711 vagas no DF nesta quarta (14)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasil )

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra novas oportunidades nesta quarta-feira (14/1) no Distrito Federal. As agências do trabalhador oferecem 711 vagas de emprego, destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.

A vaga com maior remuneração disponível é para gerente de produção e operações, no Guará. Há uma oportunidade aberta, que exige ensino médio completo, mas não requer experiência prévia, o que amplia o acesso de candidatos ao cargo.

Outras duas funções se destacam pelo alto número de vagas ofertadas. Em Águas Claras, são 50 oportunidades para operador de caixa e 50 para repositor de mercadorias. Para operador de caixa, é necessário ensino médio completo, enquanto o cargo de repositor exige apenas ensino fundamental completo. Ambos os postos dispensam experiência e oferecem salário de R$ 1.621.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se identifique com as vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece ativo no sistema, que faz o cruzamento automático de perfis profissionais com as demandas das empresas, facilitando convocações futuras.

Já empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar as agências para realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

A recomendação é que os candidatos mantenham os dados atualizados no sistema para aumentar as chances de encaminhamento às vagas compatíveis com o perfil profissional.