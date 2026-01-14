Queda de árvores atinge rede elétrica e carros em Planaltina

Uma árvore de grande porte caiu sobre a via pública e atingiu a rede de iluminação. - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Duas quedas de árvores mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde e noite de terça-feira (13/1), em Planaltina, causando transtornos no trânsito, danos à rede elétrica e a veículos estacionados. Apesar dos impactos, não houve registro de feridos nas ocorrências.

A primeira chamada foi registrada às 17h10, no Condomínio Estância Planaltina, Módulo H. No local, os bombeiros encontraram uma árvore de grande porte caída sobre a via pública, atingindo a rede de iluminação. Para garantir a segurança e restabelecer a circulação, a equipe realizou o corte da árvore com o uso de motosserra. Em seguida, a Neoenergia assumiu os trabalhos de desobstrução e manutenção dos equipamentos da rede elétrica.

Mais tarde, às 19h, uma segunda ocorrência foi atendida na Vila Buritis II, Quadra 10, nas proximidades da empresa Piracicabana. Nessa situação, a queda de outra árvore de grande porte atingiu três carros. Após a avaliação dos riscos e a estabilização da cena, os militares realizaram o corte da árvore, liberando a via pública e o acesso aos automóveis.

Em ambos os casos, segundo o CBMDF, não houve vítimas. As ocorrências reforçam o alerta para os riscos associados à queda de árvores, especialmente em períodos de chuvas e ventos fortes, comuns nesta época do ano no Distrito Federal.







