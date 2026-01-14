Objeto explosivo é encontrado e neutralizado em Ceilândia nesta quarta (14)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou e neutralizou, na manhã desta quarta-feira (14/1), um artefato com potencial explosivo, na QNN 3, em Ceilândia. A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, após populares abordarem uma equipe do 8º Batalhão da PMDF e informarem que viram um objeto semelhante a uma granada.

Os policiais se deslocaram imediatamente até o local indicado e confirmaram a existência do artefato. Diante do risco, a área precisou ser isolada com o objetivo de garantir a segurança de moradores.

A Operação Petardo foi acionada e equipes especializadas do Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) compareceram ao local e constataram que o objeto se tratava de um artefato com potencial explosivo. Seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, os policiais realizaram a neutralização do material por meio de uma detonação controlada no próprio local.

Em nota, a PMDF informou que o objeto foi neutralizado com o uso de um equipamento de contenção envolvido por uma manta de proteção. O intuito é reduzir os efeitos de uma possível explosão e garantir a segurança da área ao redor. "Os policiais utilizaram a técnica de abertura controlada do artefato, que consiste no emprego de um jato de água em alta pressão para acessar o interior do objeto de forma segura", explicou.

Durante esse procedimento, foi confirmada a presença de material explosivo (pólvora), o que provocou a detonação do objeto. "Devido às medidas de contenção adotadas, a explosão ocorreu de forma controlada, sem oferecer risco às equipes ou à população", concluiu.