Homem é preso após roubar veículo e celular em Samambaia

Homem é preso após roubo de veículo em Samambaia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem, de 24 anos, foi preso após roubar um veículo em via pública na QN 318, em Samambaia. A vítima relatou que saia de uma academia quando foi surpreendida por dois criminosos, que roubaram o veículo e o telefone celular.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante patrulhamento tático conduzido por equipes do Batalhão de ROTAM, nesta terça-feira (13/1), por volta das 20h. Durante as buscas, a equipe localizou um veículo Fiat Cronos, de cor prata, que correspondia às características repassadas. Ao receber ordem de parada, o condutor obedeceu prontamente e foi identificado como o autor do crime.

Durante a vistoria no automóvel recuperado, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, que teria sido usado para intimidar a vítima no momento do roubo. O objeto foi apreendido e encaminhado juntamente com o autor.

O homem foi detido no local e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde ficou à disposição da Justiça. A vítima reconheceu o suspeito como um dos responsáveis pelo crime. A ocorrência foi finalizada sem registro de feridos.