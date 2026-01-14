Adolescente é apreendido após ser flagrado com drogas no Paranoá

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas, na Quadra 15, conjunto G, no Paranoá. Com ele foram apreendidas diversas porções de entorpecentes e materiais utilizados na comercialização das drogas.

A apreensão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio de policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP), que patrulhavam a área na tarde desta terça-feira (13/1) por volta das 17h28. Durante o policiamento, os militares visualizaram o adolescente que, ao perceber a aproximação da viatura fugiu.

Durante o patrulhamento, os policiais observaram o momento em que o jovem arremessou uma embalagem de cigarros em um arbusto próximo. Após a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas com ele duas porções de cocaína, uma porção de maconha do tipo skunk e R$ 10 em dinheiro.

No local, onde o objeto foi descartado, a equipe localizou a embalagem de cigarros contendo mais 10 porções de cocaína, todas fracionadas e acondicionadas em sacos do tipo ziplock. Ao todo, foram apreendidas 12 porções de cocaína e uma porção de skunk.

A mãe do adolescente compareceu ao local e autorizou a entrada dos policiais na residência da família. No quarto utilizado pelo jovem, foram encontradas duas balanças de precisão e diversos sacos plásticos tipo ziplock, materiais usados para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), juntamente com todo o material recolhido, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.