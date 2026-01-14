InícioCidades DF
CRIME

Adolescente é apreendido após ser flagrado com drogas no Paranoá

Jovem, de 17 anos, foi flagrado com porções de cocaína e skunk, além de material usado para comercialização de entorpecentes

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)
Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas, na Quadra 15, conjunto G, no Paranoá. Com ele foram apreendidas diversas porções de entorpecentes e materiais utilizados na comercialização das drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A apreensão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por meio de policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP), que patrulhavam a área na tarde desta terça-feira (13/1) por volta das 17h28. Durante o policiamento, os militares visualizaram o adolescente que, ao perceber a aproximação da viatura fugiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o patrulhamento, os policiais observaram o momento em que o jovem arremessou uma embalagem de cigarros em um arbusto próximo. Após a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas com ele duas porções de cocaína, uma porção de maconha do tipo skunk e R$ 10 em dinheiro.

No local, onde o objeto foi descartado, a equipe localizou a embalagem de cigarros contendo mais 10 porções de cocaína, todas fracionadas e acondicionadas em sacos do tipo ziplock. Ao todo, foram apreendidas 12 porções de cocaína e uma porção de skunk.

A mãe do adolescente compareceu ao local e autorizou a entrada dos policiais na residência da família. No quarto utilizado pelo jovem, foram encontradas duas balanças de precisão e diversos sacos plásticos tipo ziplock, materiais usados para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), juntamente com todo o material recolhido, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/01/2026 10:58
SIGA
x