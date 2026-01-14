Celina anuncia fim das carroças no DF e apreensão dos animais utilizados

Celina Leão anuncia fim das carroças no DF, apreensão de animais e financiamento para trabalhadores - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

A governadora em exercício Celina Leão anunciou tolerância zero ao uso de carroças em todo o DF, determinando a apreensão de animais utilizados no transporte irregular e a substituição da atividade por veículos motorizados, como tuk-tuks, financiados pelo poder público. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (14/1), durante agenda no Riacho Fundo II, e faz parte de um pacote de ações voltadas ao combate ao descarte irregular de lixo, à proteção animal e à educação ambiental.

Segundo Celina Leão, o governo já possui o cadastro dos trabalhadores que atuam com carroças e vai garantir alternativas de renda, afastando a possibilidade de prejuízo social. “Não vamos deixar ninguém passar fome. Esses trabalhadores terão acesso a financiamento para tuk-tuks que percorrem distâncias maiores, têm manutenção mais barata e oferecem melhores condições de trabalho”, afirmou. A governadora ressaltou que o fim das carroças também busca enfrentar os maus-tratos aos animais, prática classificada por ela como “grave e recorrente” no DF.

De acordo com a governadora, cavalos abandonados ou explorados são frequentemente encontrados em terrenos baldios e áreas de descarte irregular. Com a nova diretriz, os animais apreendidos serão encaminhados à Secretaria de Agricultura. "Nós recuperamos esses animais e colocamos para doação em propriedades rurais, onde eles vão trabalhar com conforto e em condições de humanidade”, concluiu.