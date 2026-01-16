Consolidado em Brasília, prêmio Colunistas Brasília completa 40 anos

Fernando Vasconcelos: "Contamos com a participação das empresas que formam a cadeia produtiva da comunicação" - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Prêmio Colunistas Brasília chega à sua 40ª edição construindo ao longo de quatro décadas no mercado de comunicação, marketing e publicidade reconhecimento dos trabalhos das agências e veículos de comunicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 20 de janeiro, contemplando trabalhos produzidos ou veiculados entre outubro de 2024 e 30 de dezembro de 2025. Projetos realizados em 2024 que ainda não concorreram também são elegíveis. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site premiocolunistas.com.br.

Fundado em 1968 por Armando Ferrentini, Cícero Silveira, Elóy Simões e Fernando Reis, o Prêmio Colunistas analisava exclusivamente o cenário de São Paulo, mas rapidamente ganhou dimensão nacional, por um júri formado por jornalistas especializados. Em Brasília, a relevância da premiação foi oficialmente reconhecida em 2014, quando passou a integrar o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, tornando-se a única premiação da publicidade brasileira com reconhecimento do Executivo estadual.

Atualmente, o prêmio avalia todas as frentes do marketing e da publicidade no país, distribuídas em 12 categorias principais, como Branded Content, Digital, Filme, Inovação, OOH, RP e Técnica, além de diversas subcategorias. Nesta edição, há duas novidades no setor: as subcategorias Influência e Inteligência Artificial, incluídas nas áreas de Digital e Técnica.

Um dos pilares do Colunistas Brasília é a valorização de novos talentos. O processo de julgamento também é um diferencial, com a participação de 40 profissionais de criação em um júri on-line para a formação do shortlist, seguido por debates presenciais que definem os vencedores das medalhas de Grand Prix, Ouro, Prata, Bronze e Finalistas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o diretor do Prêmio Colunistas Brasília, Fernando Vasconcelos, a edição comemorativa reforça o compromisso com a pluralidade e a excelência. "As empresas e profissionais que já realizaram inscrições poderão incluir novas peças e projetos, desde que respeitando as diretrizes do regulamento e as categorias disponíveis nesta edição", destaca.

"Contamos com a participação das empresas que formam a cadeia produtiva da comunicação. A inclusão da IA e Influencer, foi no sentido de acompanhar a evolução do mercado publicitário brasileiro e para atender solicitação do mercado", completa.

Podem participar empresas e profissionais de qualquer região do país que tenham atuado no planejamento, criação, desenvolvimento, produção ou aprovação das peças inscritas. A inscrição deve ser feita na regional correspondente ao estado onde está sediada a equipe criativa responsável pelo projeto.



