O Agente Secreto arrecada cerca de US$ 5 milhões em cinemas estrangeiros

O elenco do filme 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, no último domingo (11/10) - (crédito: Reprodução de vídeo TV Globo )

A arrecadação internacional de bilheteria do filme O Agente Secreto se aproxima da marca de US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões). Sucesso de crítica, o longa vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, no último domingo (11/1), soma figuras próximas em relação à bilheteria em território nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Wagner Moura viveu tórrido romance com autora de novelas



De acordo com informações do site Box Office Mojo, especializado na apuração das receitas das principais produções do cinema mundial, a obra arrecadou, nos cinemas brasileiros, valor apenas um pouco superior, R$ 27,7 milhões. O último final de semana (10 e 11 de janeiro) já é contabilizado na estatística.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Alguns países no exterior se destacam. Exemplos são Estados Unidos e França. Nos EUA, o longa arrecadou US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões) dos US$ 4,629 milhões (R$ 24,96 milhões) arrecadados fora do país, ou seja, 47,1% do total.

Leia também: Com vitórias no Globo de Ouro, O Agente Secreto ganha força rumo ao Oscar



Na França, o filme alcançou US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) de bilheteria. O valor representa a maior parte dos U$ 2,4 milhões (quase R$ 13 milhões) arrecadados na Ásia e Europa. Os demais países arrecadaram US$ 629 mil (R$ 3,37 milhões).



