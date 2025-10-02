Conheça os vencedores do Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília 2025

Música, amigos e celebração. A 8ª edição do Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília 2025 aconteceu na noite desta quinta-feira (2/10), em uma comemoração recheada de diversão. O evento de gala reuniu convidados e concorrentes em um coquetel especial para celebrar a criatividade e a inovação do design e da arquitetura.

Na cerimônia, foram revelados os projetos vencedores em 11 categorias, incluindo a de menção honrosa, que ficou para a Elon Pfeiffer, responsável pela criação do espaço Fachadas da CasaCor. O público teve uma participação crucial, elegendo os vencedores de quatro categorias através de votação no site do evento, sendo elas: Sonho de Sala, Sonho de Cozinha, Sonho de Banheiro e Sonho de Quarto.

Leia também: Paredes com textura roubam a cena na CasaCor 2025

Uma das idealizadoras da mostra, Eliane Martins, abriu a premiação destacando a importância do reconhecimento para todos os arquitetos e designers. A 33ª edição da CasaCor Brasília abraça o tema “Semear Sonhos”, com 50 ambientes criados por 67 profissionais, faz uma reflexão profunda sobre o futuro das cidades, da arquitetura e das relações humanas. "O prémio é sempre um incentivo. Esse ano teve tantos empates e acredito que todo mundo é merecedor. O nível do evento só tem a crescer dessa forma", ressalta.

Presente no evento, Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense, destaca a importância do CasaCor Brasília para a arquitetura nacional. "Um grande prazer estar com os arquitetos brasilienses. Cada ano que venho, fico mais surpreso com a organização. Para o jornal, é uma alegria estar aqui."

Arquiteto premiado Hélio Albuquerque e Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Leia também: CasaCor Brasília 2025 destaca ambientes acessíveis e inclusivos

Mais que vencedores



Este ano, no entanto, a disputa foi acirrada, mostrando que o nível de projetos estava acima da média, como de costume. Na categoria de Melhor Projeto, um empate triplo surpreendeu não somente o público presente, mas também os profissionais. Os espaços Varanda Gourmet por Deca Studio WT e Ney Lima Arquitetos; Casa Claro — Casa Conectada por Denise Zuba Arquitetos; e Entre Tempos por Hélio Albuquerque, compartilharam o pódio principal do evento.

"A gente que faz a CasaCor há tantos anos – essa é a minha 22ª apresentação – sabe que esse prêmio é sempre um reconhecimento, não só do público, como também das pessoas que visitam a CasaCor, dos jurados e do júri técnico. É uma satisfação muito grande ter esse reconhecimento. Para a gente, é uma grande alegria estar aqui premiado e, com dois prêmios, é uma coisa muito bacana", destaca Hélio Albuquerque, que também foi reconhecido pelo Melhor Uso de Obras de Arte.

Na categoria Sonho de Cozinha, o prêmio foi para George Zardo e a filha Júlia Zardo com o projeto Loft Z. O ambiente une arte, arquitetura e paisagem com elegância. A proposta valoriza uma ocupação integrada entre os espaços sociais e o jardim, criando uma experiência sensorial. "É sempre muito bacana participar do CasaCor, meu pai brinca comigo que eu venho desde que eu estava na barriga da minha mãe. É uma vida trabalhando e a cada ano a gente se supera", afirma.

Confira os vencedores:

Júri Popular:

Sonho de Sala: Clínica de Estética Tudo Arquitetura e Construção

Sonho de Quarto: Casa AAVA — Brasal Traama Arquitetura

Sonho de Banheiro: Habitar Sonhos por Leroy Juliana Santana

Sonho de Cozinha: Loft Z por George Zardo e Júlia Zardo

Júri Técnico:

Projeto Mais original: Empate entre Mundo Azul de Marcia Urbano Trancoso e Caio Frederico e Entre por Leo Romano.

Melhor Uso Comercial: Empate entre Café Candango, da Rava Arquitetos e Lounge Bar BRB, de Marcella Schiavoni e Felipe Zorzeto

Melhor Uso Público: Espaço Pousar de Marina Pimentel Paisagismo

Melhor Uso de Obras de Arte: Entre Tempos por Hélio Albuquerque

Projeto Mais Ousado: Red Loft por Miguel Gustavo

Prêmio de Menção Honrosa: Fachadas da CasaCor por Elon Pfeiffer

Melhor Projeto de Casacor: empate entre Varanda Gourmet por Deca Studio WT e Ney Lima Arquitetos; Casa Claro — Casa Conectada por Denise Zuba Arquitetos; e Entre tempos por Hélio Albuquerque.