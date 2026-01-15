Agências do trabalhador do DF oferecem 707 vagas nesta quinta-feira (15)

As inscrições para as oportunidades de trabalho podem ser feitas pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho. - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Por Luiz Francisco*

Para as pessoas que estão à procura de oportunidades de trabalho, as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 707 ofertas de empregos, nesta quinta-feira (15). Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,8 mil, com vagas que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência.





As ofertas de emprego com a maior remuneração são para as 30 vagas de pedreiro e para as 10 vagas de pintor de obras. Ambas oportunidades de postos têm como R$ 2,8 mil de salário (com benefícios). Não é necessário ter experiência, no entanto, é preciso ter o ensino fundamental completo.





Repositor de mercadorias é a oportunidade com mais vagas, no total de 150 distribuídas nas regiões de Águas Claras, Asa Norte, Riacho Fundo I, Samambaia Norte e lugares que não têm pontos fixos de trabalho. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 1,7 mil, conforme o local. Basta ter o ensino fundamental completo para se inscrever as vagas.

As inscrições para as oportunidades de trabalho podem ser feitas pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho, onde necessita cadastrar o currículo, ou ir numa das 14 agências do trabalhador do DF, com funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta. É importante que o cadastro seja feito para as futuras oportunidades e facilita o encontro do perfil que as empresas procuram.





Para os empregadores que desejam ofertar as vagas de trabalho podem realizar o cadastro nas agências de trabalho ou solicitar o atendimento pelo e-mail: gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



