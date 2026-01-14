Presidente do Sindiatacadista/DF comenta impactos da reforma tributária

O impacto da reforma tributária sobre o setor atacadista no Distrito Federal a partir de 2026 foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — exibido nesta quarta-feira (14/1). O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), Álvaro Silveira Júnior, falou sobre o assunto em entrevista aos jornalistas Samanta Sallum e Ronayre Nunes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Governo dá pontapé inicial da transição de sistemas de tributos
-
Haddad diz que reforma tributária reduz cargos 'artificiais' e burocracia
Segundo o dirigente, a reforma tributária deve impactar não apenas o setor atacadista, mas todo o ambiente empresarial. “Haverá, em 2026, a necessidade de preparação do setor para adequações à legislação, considerando que temos até 2032 para concluir todo o processo”, explicou.
Álvaro Silveira Júnior também avalia que o Distrito Federal tende a ser beneficiado pela mudança, em razão de seu perfil mais consumidor. O imposto recolhido sobre o consumo será maior.
Desafios
O presidente do Sindiatacadista-DF ressaltou, ainda, que a reforma traz muitos desafios, como a carga tributária maior, que pode onerar empresários que dependem de aluguéis, por exemplo. “O imposto sobre essa atividade deve subir, o que vai impactar diretamente o fluxo de caixa. Grande parte do imposto só será compensada no momento em que o varejista realizar a venda, gerando um descompasso financeiro inicial. Com o tempo, os preços tendem a se acomodar”, afirmou.
Saiba Mais
- Flipar Maior mosca do mundo tem origem no Brasil e engana à primeira vista
- Flipar Ilha em Nova York foi comprada por holandês em 1626; descubra essa história curiosa
- Flipar Passeios com cachorro imaginário viram tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’
- Flipar Estudo aponta curiosa espécie de árvore que se favorece com raios
- Flipar Parque aquático do interior de São Paulo é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!
- Revista do Correio BBB 26 dita tendências: veja ideias de decoração para sua casa