Presidente do Sindiatacadista/DF comenta impactos da reforma tributária

O impacto da reforma tributária sobre o setor atacadista no Distrito Federal a partir de 2026 foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — exibido nesta quarta-feira (14/1). O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), Álvaro Silveira Júnior, falou sobre o assunto em entrevista aos jornalistas Samanta Sallum e Ronayre Nunes.

Segundo o dirigente, a reforma tributária deve impactar não apenas o setor atacadista, mas todo o ambiente empresarial. “Haverá, em 2026, a necessidade de preparação do setor para adequações à legislação, considerando que temos até 2032 para concluir todo o processo”, explicou.

Álvaro Silveira Júnior também avalia que o Distrito Federal tende a ser beneficiado pela mudança, em razão de seu perfil mais consumidor. O imposto recolhido sobre o consumo será maior.

Desafios

O presidente do Sindiatacadista-DF ressaltou, ainda, que a reforma traz muitos desafios, como a carga tributária maior, que pode onerar empresários que dependem de aluguéis, por exemplo. “O imposto sobre essa atividade deve subir, o que vai impactar diretamente o fluxo de caixa. Grande parte do imposto só será compensada no momento em que o varejista realizar a venda, gerando um descompasso financeiro inicial. Com o tempo, os preços tendem a se acomodar”, afirmou.