Ação Mulher Cidadã leva serviços gratuitos às mulheres em Ceilândia

A Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia recebeu, nesta quinta-feira (15/1), a Ação Mulher Cidadã, iniciativa da Secretaria da Mulher do DF, que oferta atendimentos, orientações e serviços gratuitos à população, das 9h às 17h. A ação foi feita com foco na garantia de direitos, no cuidado integral e no fortalecimento da autonomia econômica das mulheres.

Durante o evento, a pasta da mulher disponibilizou atendimento psicossocial, orientações sobre direitos e distribuição de absorventes. A Defensoria Pública prestou assistência jurídica gratuita, enquanto a Agência do Trabalhador Itinerante ofereceu serviços como intermediação de mão de obra, vagas de emprego, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego, cursos profissionalizantes, microcrédito pelo programa Prospera, Cesta do Trabalhador, além de atendimento a empregadores e orientação profissional.

A governadora em exercício, Celina Leão reforçou que o papel do Estado é garantir condições reais para que as mulheres consigam romper o ciclo da violência. Ela ressaltou que a Casa da Mulher Brasileira é fundamental não apenas no primeiro atendimento, mas também na construção de uma rede permanente de apoio.

Celina também compartilhou a experiência vivida durante uma visita no dia 24 de dezembro do ano passado, quando esteve na unidade durante o Natal. “Eu não estava em casa preparando a ceia, estava aqui. E ouvi relatos tão fortes que eu não conseguia parar de chorar. Uma das mulheres teve uma crise de pânico durante a entrega dos presentes, reflexo de anos de violência”, afirmou.

Celina destacou ainda que, ao ouvir as mulheres, ficou evidente que a principal demanda era por emprego e oportunidade. “Elas queriam trabalhar, queriam uma chance de virar a chave da vida. Eu prometi que traria os órgãos do governo até elas, e hoje isso está acontecendo”, disse.

A chefe do Executivo também reforçou que o enfrentamento à violência contra a mulher exige mais do que ações pontuais, sendo necessária uma atuação contínua e integrada do Estado. “A gente precisa proteger as mulheres dos homens ruins, mas, acima de tudo, dar condições reais para que elas consigam sair dessa situação definitivamente, com dignidade e autonomia”, declarou.

A secretária da Mulher do DF, Giselly Ferreira explicou que a ação reforça o papel da Casa da Mulher Brasileira como equipamento estratégico de atendimento contínuo. “Levar esses serviços para perto é uma forma de prevenção e de cuidado. Esse evento foi um pedido da governadora após ouvir as mulheres no Natal. A Secretaria da Mulher faz a ponte entre elas e os demais órgãos, porque o mundo está cheio de pedras e precisamos construir mais pontes”, afirmou.

A aposentada Luzinete Dias, de 62 anos, compareceu para conhecer a estrutura da Casa e buscar serviços na Defensoria. Natural da Paraíba, ela ressaltou a importância do espaço. “Na minha cidade não tem uma estrutura linda dessa. Aqui é um lugar que garante os direitos das mulheres, ajuda quem precisa e traz segurança. Que Deus abençoe essa iniciativa”, declarou.

Projetos

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) de Ceilândia atua em dois eixos principais. O primeiro é o da capacitação profissional, por meio do espaço PROMulher, localizado no segundo andar, que oferece cursos, oficinas, palestras, laboratório de informática, auditório e cozinha equipada para atividades práticas. O local promove acolhimento psicossocial, elaboração de planos personalizados, encaminhamento para capacitação presencial e on-line e mentoria para empreendedorismo.

O segundo eixo é o atendimento integral a mulheres vítimas de violência, com funcionamento 24 horas por dia, incluindo acolhimento humanizado, acompanhamento psicossocial, alojamento provisório por até 48 horas e suporte às mulheres e seus filhos, com estrutura que conta com quartos, cozinha, sala de TV e brinquedoteca.