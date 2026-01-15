Celina Leão anuncia estudo para implantação de VLT na Avenida Hélio Prates

"A ideia é que a pessoa chegue em Ceilândia e diga: que cidade maravilhosa", diz governadora. - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão anunciou a autorização para publicação do edital de contratação do estudo e projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que deverá ser implantado ao longo da Avenida Hélio Prates, via que conecta Ceilândia e Taguatinga. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (15/1), durante um evento na Casa Mulher Brasileira.

Para justificar a escolha da região, Celina Leão destacou a força econômica e social de Ceilândia e Taguatinga, que, segundo ela, representam o verdadeiro coração do Distrito Federal. “O Plano Piloto é a cidade administrativa, onde estão os ministérios e as decisões governamentais, mas o povo está em Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. É aqui que a vida acontece”, afirmou.

O VLT é um veículo leve sobre trilhos, semelhante ao metrô, porém de superfície, e que percorrerá toda a Avenida Hélio Prates, promovendo integração urbana e melhoria no transporte público. Segundo a chefe do Buriti, o estudo técnico poderá levar até 12 meses para ser concluído, mas a orientação do governo é acelerar o processo. “Doze meses é muito tempo, nós temos pressa. Depois desse estudo, já será possível abrir a licitação para essa grande obra, que vai requalificar o centro de Taguatinga e Ceilândia”, ressaltou. Além de melhorias no transporte, o projeto prevê um impacto positivo no desenvolvimento urbano e econômico da região.

Celina destacou ainda que os investimentos anunciados representam uma mudança de olhar sobre o desenvolvimento do DF, levando grandes projetos para onde as pessoas vivem. “A gente quer que quem chegue pela Hélio Prates sinta orgulho da cidade, que veja uma Ceilândia organizada, com transporte moderno, comércio fortalecido e espaços que respeitem o trabalhador. É assim que a gente constrói uma cidade mais justa e com oportunidade para todos”, afirmou.

O secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, confirmou que a autorização para o estudo atende a uma determinação da governadora ainda do ano anterior. Segundo ele, a pasta, em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), trabalhou para viabilizar rapidamente a contratação do estudo. O objetivo é implantar um sistema de alta capacidade que integre Ceilândia e Taguatinga ao metrô, oferecendo um transporte mais eficiente, confortável e digno à população.

Valter Casimiro destacou ainda que o VLT faz parte de um conjunto de ações de requalificação da Avenida Hélio Prates, que já recebe intervenções voltadas à acessibilidade, corredores exclusivos de ônibus e melhoria da infraestrutura urbana. “Esse corredor vai receber um equipamento de grande capacidade, um trem de superfície, para melhorar a qualidade de vida de quem depende do transporte público. É uma obra estruturante para toda a região”, afirmou.

Comércio

Após o anúncio do VLT, Celina Leão também revelou um novo projeto para Ceilândia, a construção de um Mercadão Municipal, que deverá substituir a atual feira da região. A iniciativa é criar um espaço moderno e organizado para os feirantes e para a população, com setores definidos por tipo de atividade. O projeto prevê pavimentos específicos, como um andar dedicado ao hortifrúti e produtos granjeiros e outro voltado ao vestuário e a diferentes segmentos do comércio.

A governadora ressaltou que o projeto do Mercadão será construído de forma participativa, com a escuta direta dos feirantes. “Nós vamos levar esse projeto para eles opinarem, dizerem o que pode melhorar. A ideia é que a pessoa chegue em Ceilândia e diga: que cidade maravilhosa. Quem vier visitar ao DF não vai ficar só no Plano Piloto, vai vir à Ceilândia para ver o VLT, o Mercadão Municipal e o que há de melhor aqui, que é o povo”, concluiu.