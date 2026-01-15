Marquise de prédio comercial desaba em Taguatinga Norte

Uma marquise localizada no último pavimento de um prédio comercial desabou na noite de terça-feira (14/1), na QNC 2, Lote 15, Loja 1 AE, em Taguatinga Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou uma viatura para atender a ocorrência.

Ao chegarem, os militares constataram a queda da estrutura, que oferecia risco à segurança de pedestres e comerciantes da região. Diante da situação, a Defesa Civil foi acionada e determinou a interdição do edifício e da via, como medida preventiva, até a conclusão da avaliação técnica.

Segundo o CBMDF, não houve vítimas. As causas do desabamento ainda serão apuradas pelos órgãos competentes, que irão avaliar as condições estruturais do imóvel antes de autorizar a liberação da área.

Memória

Casos de colapso estrutural no Distrito Federal já colocaram moradores e comerciantes em alerta nos últimos anos. Em janeiro de 2022, parte de um prédio comercial e residencial localizado na QSE Área Especial 20, em Taguatinga Sul, desabou após apresentar risco iminente de colapso.

Segundo o CBMDF, pilares cederam e provocaram a queda de parte da estrutura, mesmo após o imóvel ter sido isolado e evacuado preventivamente. À época, a edificação de uso misto contava com cinco pavimentos e cerca de 24 unidades habitacionais. Três andares permaneceram íntegros, mas a situação foi classificada como crítica, com possibilidade de novos desabamentos.

Técnicos da Defesa Civil do Distrito Federal atuaram no local para avaliação estrutural, e cães de busca foram empregados para verificar a eventual presença de vítimas. O caso reforçou o alerta das autoridades para a importância da manutenção preventiva e da comunicação imediata em situações de risco estrutural, por meio do telefone 199.