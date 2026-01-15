Adolescente desaparecida no DF desde janeiro de 2025 é encontrada

Após um ano do desaparecimento de uma adolescente em Ceilândia, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu o inquérito policial e encaminharão a sugestão de arquivamento do caso. A 15° Delegacia de Polícia, solucionou o caso após a equipe receber informações de que a jovem estaria residindo em Planaltina de Goiás.

Segundo a corporação, a menina foi encontrada em boas condições físicas e de saúde, não apresentando nenhum sinal de maus-tratos. Com a localização da adolescente, o inquérito policial será arquivado e encaminhado para a Justiça com sugestão de arquivamento.

Relembre

O caso teve início em 2024, quando conflitos familiares resultaram na retirada da guarda da mãe que, na época, morava em Minas Gerais. Em razão da decisão judicial, a adolescente foi encaminhada para acolhimento institucional ainda naquele estado. Devido à idade, a jovem não ingressaria na fila de adoção e permaneceria em abrigo até completar a maioridade.

Mais tarde, a instituição identificou a existência de um irmão da jovem, que residia em Brasília e realizou contato a fim de tentar uma reaproximação familiar. Com a concordância do irmão, a adolescente foi enviada para o DF, mas a convivência não foi bem sucedida e a jovem foi enviada para acolhimento no Lar São José, em Ceilândia (DF).

A insatisfação com o acolhimento fez a menina expressar sua insatisfação e sua vontade de fugir do abrigo a outros acolhidos e amigos.

No dia 26 de janeiro de 2025, a instituição realizou um evento e a adolescente deixou o lugar sem autorização e não retornou. O desaparecimento foi registrado e as investigações se iniciaram ainda em 2025 pela 15ª DP, que realizou inúmeras diligências para localizar a jovem.

Nesta semana, as investigações tiveram avanço significativo após a equipe responsável receber informações de que a jovem estaria residindo em Planaltina de Goiás. Com a nova informação, os agentes retornaram ao abrigo e foram informados de que um homem idoso esteve no local questionando sobre os documentos pessoais da adolescente, o que abriu uma nova linha investigativa.

A partir dessa informação, a polícia localizou a residência do homem em Taguatinga (DF) e descobriu que a jovem estaria morando com o filho de 31 anos dele. Após contato telefônico com o rapaz, a equipe se deslocou até o local e confirmou que se tratava da adolescente desaparecida.

Os familiares da menor foram informados da localização e a adolescente foi apresentada à Promotoria da Vara da Infância e da Juventude do DF para a adoção de providências legais.

A princípio, a jovem continuará morando com seu namorado no endereço onde foi localizada.