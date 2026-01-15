GDF abre inscrições para hackathon focado em transparência pública

Interessados podem garantir a participação até o dia 30 de janeiro - (crédito: Divulgação/CGDF)

Estão abertas as inscrições para o 1º Hackathon em Controle Social – Desafio Participa DF. A iniciativa, coordenada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), busca atrair talentos da tecnologia para desenvolver soluções inovadoras que modernizem a transparência pública e facilitem o acesso do cidadão às informações governamentais. Interessados podem garantir a participação até 30 de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: GDF lança sistema unificado de análise de demandas da população

A maratona tecnológica será realizada em formato 100% virtual e permite a participação de desenvolvedores, designers e estudantes de tecnologia maiores de 18 anos. As inscrições podem ser feitas de forma individual ou em equipes de até três integrantes. Para garantir a isonomia do certame, o regulamento veda a participação de servidores, estagiários e colaboradores da CGDF, bem como de seus parentes de até terceiro grau.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O foco central da competição é o aprimoramento do Participa DF, a plataforma que centraliza os serviços de Ouvidoria e Acesso à Informação do DF. O governo espera que o evento resulte em ferramentas que ampliem a acessibilidade e garantam uma proteção de dados ainda mais robusta, tornando a interface entre o Estado e o morador de Brasília mais intuitiva e eficiente.

Os participantes poderão escolher entre duas frentes de trabalho: Acesso à Informação e Ouvidoria. Na primeira, o desafio é criar modelos automáticos para identificar dados pessoais em pedidos de informação, aumentando a segurança jurídica. Já na segunda categoria, os competidores devem desenvolver uma versão PWA (aplicativo leve) da plataforma, que suporte o envio de denúncias e sugestões via áudio, vídeo e imagem, garantindo opções de anonimato e protocolo automático.

A premiação é um dos grandes atrativos do evento. Em cada uma das categorias, os três melhores projetos serão contemplados com valores em dinheiro: R$ 8 mil para o vencedor; R$ 5 mil para o segundo lugar; e R$ 2 mil para o terceiro. O anúncio dos grandes campeões está agendado para 23 de fevereiro de 2026, com transmissão ao vivo pelo canal TV Controladoria DF, no YouTube. Informações detalhadas e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Controladoria.