Celina Leão se reúne com administradores regionais do DF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, reuniu-se, nesta terça-feira (13/1), com servidores das administrações regionais para discutir os principais desafios enfrentados nas cidades. Durante o encontro, também foi apresentado o sistema Administração 24 Horas, plataforma que reúne as informações sobre o DF e as disponibiliza à população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o Administração 24 Horas já contabiliza cerca de 70 mil acessos. Segundo a governadora, o sistema passa por constante aprimoramento, incluindo a integração com a base de dados da Ouvidoria. “Com isso, a pessoa pode acompanhar o que está acontecendo na cidade, ver as ações do governo, registrar demandas, fazer elogios, reclamações ou pedidos”, explicou.

De acordo com Celina, os servidores apresentaram sugestões para melhorar a ferramenta e discutiram a capacitação das equipes para operar o sistema. “Há toda uma programação sendo construída para unificar os sistemas de gestão com os das administrações regionais e das secretarias, garantindo que as informações sobre as ações nas cidades sejam totalmente transparentes e acessíveis”, afirmou.

Desafios

Entre os principais problemas apontados estão o trânsito e a infraestrutura urbana, além da presença de cavalos soltos nas vias e do descarte irregular de lixo — prática que, muitas vezes, acaba sendo o destino desses animais. “Precisamos acabar com o hábito de sujar as cidades. Por isso, estamos realizando o mapeamento das áreas mais afetadas”, disse a governadora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Servidor da administração regional de Ceilândia, Dilson Almeida destacou que o descarte irregular de resíduos é a segunda maior demanda da região. Segundo ele, é necessário que o GDF ofereça condições para solucionar o problema. “Discutimos alternativas de trabalho para os carroceiros, que são responsáveis por parte desse material. Como o animal não consegue percorrer longas distâncias, o descarte acaba sendo feito em locais inadequados”, explicou.

Ele também ressaltou a importância da educação ambiental e de mudanças na legislação. “A substituição do veículo de tração animal por tração mecânica permitiria o deslocamento a maiores distâncias, possibilitando o descarte correto dos resíduos”, afirmou.

Impacto das mudanças

Representante do Riacho Fundo desde 2019, Ana Maria da Silva relatou que o descarte irregular de lixo era um dos principais problemas da cidade no início da gestão. “Havia muitos pontos de descarte irregular, e conseguimos eliminar cerca de dez. Hoje, a cidade conta com maior engajamento da população no cuidado e na zeladoria, além do apoio dos órgãos do governo, que têm oferecido ferramentas importantes para enfrentar o problema”, disse.

Segundo ela, a reunião trouxe perspectivas positivas para o enfrentamento dos desafios. “Levamos as demandas, e o governo vai articular com outros órgãos para ampliar as ações. Isso nos dá mais segurança de que as dificuldades serão superadas e de que a população será atendida com mais eficiência”, concluiu.