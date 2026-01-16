InícioCidades DF
Homem fica ferido após ser atropelado no Gama

Vítima apresentava ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. O motorista do veículo não precisou de socorro hospitalar

A vítima foi transportada para o hospital com ferimentos leves e consciente - (crédito: Reprodução: CBMDF)
A vítima foi transportada para o hospital com ferimentos leves e consciente - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro no Gama, nesta sexta-feira (16/1). O sinistro aconteceu por volta das 11h, no Setor Central, na área Leste da cidade. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a vítima que foi encontrada ao solo, recebeu atendimento conforme o protocolo de trauma  e foi transportada para um hospital da região, consciente e orientada.

Já o motorista do carro não precisou de encaminhamento para um hospital depois da avaliação das equipes dos bombeiros. 

Para garantir a segurança durante o atendimento à vítima, parte do trecho foi interditada, o que causou um pequeno congestionamento. Os bombeiros informaram que não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/01/2026 14:28
