Homem fica ferido após ser atropelado no Gama

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro no Gama, nesta sexta-feira (16/1). O sinistro aconteceu por volta das 11h, no Setor Central, na área Leste da cidade.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a vítima que foi encontrada ao solo, recebeu atendimento conforme o protocolo de trauma e foi transportada para um hospital da região, consciente e orientada.

Já o motorista do carro não precisou de encaminhamento para um hospital depois da avaliação das equipes dos bombeiros.

Para garantir a segurança durante o atendimento à vítima, parte do trecho foi interditada, o que causou um pequeno congestionamento. Os bombeiros informaram que não há informações sobre a dinâmica do acidente.