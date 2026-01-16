Dupla é presa por série de furtos a residências no Lago Norte

Dois homens, de 31 e 32 anos, foram presos em uma operação conjunta entre a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) e a Polícia Militar (PMDF) por envolvimento em quatro furtos a residências ocorridos recentemente na região.

A prisão ocorreu na noite dessa quinta-feira (15/1), depois de a dupla ter cometido um furto na noite anterior. Na ocasião, eles levaram joias, relógios e uma arma de fogo pertencentes ao morador.

Os dois foram detidos no Paranoá. Com eles, os policiais encontraram parte das joias e dos relógios furtados, e recuperaram a arma subtraída. "Com a identificação e qualificação da dupla, daremos prosseguimento à responsabilização dos autores pelos outros furtos a residências cometidos nos últimos 15 dias no Lago Norte", afirmou o delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo.

Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. “A ação integrada da PCDF e da PMDF demonstra o comprometimento em dar uma resposta rápida e eficaz à criminalidade, atuando de forma estratégica para coibir novos delitos e restabelecer a sensação de segurança e tranquilidade na região do Lago Norte. A prisão da dupla representa um passo importante na interrupção da sequência de furtos e na proteção da comunidade local”, frisou o delegado.