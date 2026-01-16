InícioCidades DF
Crime

MPDFT denuncia açougueiro que tentou matar homem em banheiro de feira

O crime ocorreu em 5 de outubro do ano passado, na Feira Permanente do Gama. Autor está detido

DF tem 120 dias para cumprir a decisão - (crédito: Reprodução)
DF tem 120 dias para cumprir a decisão - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do DF (MPDFT) ofereceu denúncia por tentativa de homicídio contra um açougueiro de 25 anos acusado de espancar um homem na Feira Permanente do Gama. O crime ocorreu em 5 de outubro do ano passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo documento ao qual o Correio obteve acesso, o autor e um comparsa ainda não identificado começaram a provocar a vítima em um bar da região. O homem saiu e seguiu para o banheiro da feira, mas foi perseguido no trajeto.

Dentro do banheiro, os autores atacaram sua vítima de forma violenta, desferindo reiterados golpes na cabeça e no tronco. Ferido, o homem desfaleceu no local. Ele foi socorrido por populares e conduzido ao hospital.

Na denúncia, o promotor Marcelo Henrique considerou que o crime ocorreu por motivo fútil, pois o acusado e seu comparsa atentaram contra a vida da vítima em razão de discussão banal havida entre eles momentos antes do fato. Considerou que houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; e emprego de meio cruel, uma vez que o rapaz foi atacado por múltiplos, sucessivos e violentos golpes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/01/2026 19:27
SIGA
x