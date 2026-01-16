MPDFT denuncia açougueiro que tentou matar homem em banheiro de feira

O Ministério Público do DF (MPDFT) ofereceu denúncia por tentativa de homicídio contra um açougueiro de 25 anos acusado de espancar um homem na Feira Permanente do Gama. O crime ocorreu em 5 de outubro do ano passado.

Segundo documento ao qual o Correio obteve acesso, o autor e um comparsa ainda não identificado começaram a provocar a vítima em um bar da região. O homem saiu e seguiu para o banheiro da feira, mas foi perseguido no trajeto.

Dentro do banheiro, os autores atacaram sua vítima de forma violenta, desferindo reiterados golpes na cabeça e no tronco. Ferido, o homem desfaleceu no local. Ele foi socorrido por populares e conduzido ao hospital.

Na denúncia, o promotor Marcelo Henrique considerou que o crime ocorreu por motivo fútil, pois o acusado e seu comparsa atentaram contra a vida da vítima em razão de discussão banal havida entre eles momentos antes do fato. Considerou que houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; e emprego de meio cruel, uma vez que o rapaz foi atacado por múltiplos, sucessivos e violentos golpes.

