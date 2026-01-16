InícioEsportes
MPDFT pede que Procon verifique vendas de ingressos da Supercopa 2026

Via comunicado, ministério informou ter enviado ofício ao Procon para entender se ingressos foram comercializados "apenas pela plataforma digital, sem que houvesse bilheteria física para a compra"

A Taça da Supercopa do Brasil será disputada entre Flamengo e Corinthians no dia 1º de fevereiro - (crédito: Foto: Lesley Ribeiro/CBF)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) informou, nesta sexta-feira (16/1), que enviou um ofício ao Procon, em que solicita que o órgão de defesa do consumidor verifique as vendas de ingressos da Supercopa Rei do Brasil 2026, entre Corinthians e Flamengo. A partida está marcada para no dia 1º de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, A venda de bilhetes começou nessa quinta (15/1) e foi encerrada no mesmo dia após o esgotamento das entradas. 

Por meio de comunicado, o ministério informou que enviou o ofício para entender se os ingressos foram vendidos de forma exclusiva pela plataforma digital escolhida pela organização da partida, a Bilheteria Digital, "sem que houvesse bilheteria física para a compra".  

"O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), expediu ofício para averiguar a venda de ingressos para o jogo da Supercopa 2026, entre Flamengo e Corinthians. O documento foi enviado nesta sexta-feira, 16 de janeiro, para o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon)", afirmou o órgão, em nota. O MPDFT ainda informou que o Procon deverá informar o resultado da apuração. 

O promotor de Justiça da 1ª Prodecon, Paulo Binicheski, explicou que a lei dispensa vendas por pontos físicos caso a comercialização online for "suficiente". "(...) porém o que se revelou nesse caso é que não foi suficiente, então precisava de ter uma bilheteria física também, uma vez que a cobrança da taxa de conveniência pressupõe uma facilidade ao torcedor e não apenas mais um ônus". 

Instabilidade na plataforma e frustração após espera na fila

O processo de compra dos ingressos para a partida foi frustrante para muitos dos torcedores de Corinthians e Flamengo, campeões das últimas edições da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respectivamente, e classificados para a disputa da Supercopa. 

Realizada de forma exclusiva pelo portal da Bilheteria Digital, a comercialização das entradas começou às 14h de quinta-feira (15/1). Muitos dos interessados conseguiram os bilhetes desejados. No entanto, com o passar do tempo, a fila de espera passou a mostrar números irrealistas.

Houve quem estivesse na casa do centésimo de milésimo (100 mil) e até ducentésimo de milésimo (200 mil) para conseguir garantir um ticket. Vale lembrar que o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, palco da decisão, tem capacidade para 72.788 mil pessoas. 

Com a instabilidade e episódios de travamento contínuo, o site ainda frustrou os torcedores pacientes que superaram os números exorbitantes da fila. Muitos, mesmo depois de escolher os setores de assentos desejados e apontar o método de pagamento, acabaram surpreendidos com uma mensagem de erro. Em seguida, eram redirecionados ao fim da fila. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 16/01/2026 18:51
