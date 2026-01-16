MPDFT pede que Procon verifique vendas de ingressos da Supercopa 2026

A Taça da Supercopa do Brasil será disputada entre Flamengo e Corinthians no dia 1º de fevereiro - (crédito: Foto: Lesley Ribeiro/CBF)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) informou, nesta sexta-feira (16/1), que enviou um ofício ao Procon, em que solicita que o órgão de defesa do consumidor verifique as vendas de ingressos da Supercopa Rei do Brasil 2026, entre Corinthians e Flamengo. A partida está marcada para no dia 1º de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, A venda de bilhetes começou nessa quinta (15/1) e foi encerrada no mesmo dia após o esgotamento das entradas.

Por meio de comunicado, o ministério informou que enviou o ofício para entender se os ingressos foram vendidos de forma exclusiva pela plataforma digital escolhida pela organização da partida, a Bilheteria Digital, "sem que houvesse bilheteria física para a compra".

"O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), expediu ofício para averiguar a venda de ingressos para o jogo da Supercopa 2026, entre Flamengo e Corinthians. O documento foi enviado nesta sexta-feira, 16 de janeiro, para o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon)", afirmou o órgão, em nota. O MPDFT ainda informou que o Procon deverá informar o resultado da apuração.

O promotor de Justiça da 1ª Prodecon, Paulo Binicheski, explicou que a lei dispensa vendas por pontos físicos caso a comercialização online for "suficiente". "(...) porém o que se revelou nesse caso é que não foi suficiente, então precisava de ter uma bilheteria física também, uma vez que a cobrança da taxa de conveniência pressupõe uma facilidade ao torcedor e não apenas mais um ônus".

Instabilidade na plataforma e frustração após espera na fila

O processo de compra dos ingressos para a partida foi frustrante para muitos dos torcedores de Corinthians e Flamengo, campeões das últimas edições da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respectivamente, e classificados para a disputa da Supercopa.

Realizada de forma exclusiva pelo portal da Bilheteria Digital, a comercialização das entradas começou às 14h de quinta-feira (15/1). Muitos dos interessados conseguiram os bilhetes desejados. No entanto, com o passar do tempo, a fila de espera passou a mostrar números irrealistas.

Houve quem estivesse na casa do centésimo de milésimo (100 mil) e até ducentésimo de milésimo (200 mil) para conseguir garantir um ticket. Vale lembrar que o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, palco da decisão, tem capacidade para 72.788 mil pessoas.

Com a instabilidade e episódios de travamento contínuo, o site ainda frustrou os torcedores pacientes que superaram os números exorbitantes da fila. Muitos, mesmo depois de escolher os setores de assentos desejados e apontar o método de pagamento, acabaram surpreendidos com uma mensagem de erro. Em seguida, eram redirecionados ao fim da fila.

