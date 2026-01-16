PM apreende menor que usava dispositivo para reter cartões em banco do Sudoeste

Policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, nesta sexta-feira (16/1), um adolescente pela prática de ato infracional relacionado a fraude bancária. O crime ocorreu em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada no Sudoeste.

Segundo a corporação, o menor utilizava um dispositivo artesanal para inserir no terminal de autoatendimento com o objetivo de reter o cartão bancário da vítima. Em seguida, afixava no local um adesivo contendo número telefônico de uma falsa central de atendimento, simulando contato oficial da instituição financeira.

Ao constatar que o cartão havia ficado preso, a vítima ligava para a suposta “central 24 horas” e era induzida a fornecer dados bancários e pessoais, possibilitando a aplicação do golpe e prejuízos financeiros.

Após o ocorrido, a equipe policial localizou e apreendeu o menor. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).