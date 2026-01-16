InícioCidades DF
Crime

PM apreende menor que usava dispositivo para reter cartões em banco do Sudoeste

Segundo a corporação, o menor usava dispositivo artesanal para inserir no terminal de autoatendimento e reter cartão

Menor foi apreendido pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)
Menor foi apreendido pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, nesta sexta-feira (16/1), um adolescente pela prática de ato infracional relacionado a fraude bancária. O crime ocorreu em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada no Sudoeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a corporação, o menor utilizava um dispositivo artesanal para inserir no terminal de autoatendimento com o objetivo de reter o cartão bancário da vítima. Em seguida, afixava no local um adesivo contendo número telefônico de uma falsa central de atendimento, simulando contato oficial da instituição financeira.

Ao constatar que o cartão havia ficado preso, a vítima ligava para a suposta “central 24 horas” e era induzida a fornecer dados bancários e pessoais, possibilitando a aplicação do golpe e prejuízos financeiros.

Após o ocorrido, a equipe policial localizou e apreendeu o menor. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/01/2026 22:44
SIGA
x