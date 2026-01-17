InícioCidades DF
PMDF prende homem que vendia drogas pelas redes sociais no Itapoã Parque

Suspeito comercializava as drogas pela internet e, depois, utilizava um carro para realizar as entregas

Suspeito anunciava e vendia as drogas pela internet - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Suspeito anunciava e vendia as drogas pela internet - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um homem de 26 anos foi preso pelo Grupo de Tático Operacional (Gtop 40) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde desta quinta-feira (15/1), no Itapoã Parque. A prisão ocorreu após denúncias de que o suspeito utilizava as redes sociais para vender os entorpecentes e realizar entregas em um veículo específico.

A abordagem ocorreu por volta das 18h20, em frente ao Condomínio 75, depois de o condutor tentar fugir ao avistar a viatura. No veículo, os policiais encontraram com o suspeito porções de ecstasy, cocaína e maconha, além de uma máquina de cartão. 

O suspeito confessou o crime, e a companheira, que estava no carro, confirmou ter conhecimento da comercialização feita virtualmente. A equipe de militares, na residência do detido, apreendeu uma carga maior de drogas, incluindo 420 comprimidos de ecstasy e munições de calibre .380. Com isso, ambos foram levados à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. 

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/01/2026 15:40
